أسقطت أجهزة وزارة الداخلية مروج أموال المواد المخدرة بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، بعد تورطه في عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت قيمتها 80 مليون جنيه.

استراتيجية تبييض ثروة الكيف خلف ستار العقارات

كشفت التحريات الدقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهم اتبع خطة لغسل الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. وقام العنصر الجنائي بتوجيه حصيلة تجارته في السموم نحو تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء عقارات في أماكن متميزة، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وبعيدة تماماً عن الشبهات الأمنية.

علاوة على ذلك، نجحت العيون الساهرة في رصد كافة الأنشطة التي أسسها المتهم كستار لنشاطه الإجرامي، حيث تم حصر ممتلكاته بدقة تمهيداً للمصادرة القانونية. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية أمنية حديثة تهدف لتتبع خيوط الأموال وحصر الثروات الناتجة عن الجرائم الكبرى لضمان عدم استفادة الخارجين عن القانون من حصيلة جرائمهم.

إحالة متهم القليوبية للنيابة بعد حصر ممتلكاته

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم ونشاطه الإجرامي، وإحالة الملف إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في واقعة الغسل المالي.

وبناء على ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة كافة صور التربح غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، لضمان استقرار البلاد وحماية الاقتصاد القومي من تدفق الأموال غير المشروعة.