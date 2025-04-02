بعد وفاة إمام مسجد وطبيب شاب في العيد.. 5 علامات خفية للسكتة القلبية

كتب- أحمد الضبع:

شهدت الآونة الأخيرة حالات وفاة مفاجئة بين الشباب بسبب السكتة القلبية، كان آخرها رحيل إمام مسجد، وطبيب شاب، خلال عيد الفطر، ما أثار تساؤلات حول العلامات التي تنذر بالإصابة بهذه المشكلة الصحية الخطيرة.

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور محمود رمضان، استشاري أمراض القلب، أن السكتة القلبية قد تحدث دون سابق إنذار، خاصة لدى الشباب الذين قد لا تظهر عليهم أعراض واضحة.

ضيق التنفس غير المبرر

وأضاف "رمضان" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه إذا شعر الشخص بضيق في التنفس دون سبب واضح، خاصة أثناء الراحة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة قلبية.​

ألم الصدر المتقطع

وبيّن أن الشعور بألم أو ضغط في الصدر يأتي ويذهب يمكن أن يكون من أعراض السكتة القلبية المحتملة، كما أن التعرض للإغماء أو الدوار المفاجئ قد يكون ناتجا عن اضطرابات في نظم القلب.​

عدم انتظام ضربات القلب

وأشار إلى أن الشعور بأن قلبك ينبض بسرعة أو ببطء غير معتاد قد يكون علامة تحذيرية، بالإضافة إلى أن الإرهاق دون سبب واضح يرتبط غالبا بمشاكل قلبية.​

وأكد ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا تكررت، واللجوء إلى استشارة طبية فورية، مشيرا إلى أهمية الفحص الدوري، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.​

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