احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر

كتب - محمود عبده :

05:00 م 15/01/2026

ضغط الدم

يصيب ارتفاع ضغط الدم ملايين البالغين حول العالم دون أعراض واضحة، ما جعله يعرف طبيا بـ"القاتل الصامت".

وفقا لموقع "أونلي ماي هيلث"، فإن نمط الحياة اليومي قد يسهم في رفع ضغط الدم تدريجيا، حتى لدى أشخاص لا يعانون مشكلات صحية واضحة.

عادات ترفع ضغط الدم دون أن تشعر:

تخطي وجبة الإفطار

يؤدي تفويت وجبة الإفطار إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، وهو ما قد يدفع ضغط الدم إلى الارتفاع لساعات طويلة.

وربطت دراسات عدة بين إهمال الإفطار وزيادة خطر الإصابة بارتفاع الضغط ومتلازمة التمثيل الغذائي، خاصة لدى النساء والمراهقين.

الجفاف

عندما لا يحصل الجسم على كفايته من السوائل، ينخفض حجم الدم، فتضيق الأوعية الدموية للحفاظ على التوازن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

قلة النوم

عند اضطراب النوم، يبقى الجهاز العصبي في حالة نشاط، وترتفع هرمونات التوتر، فلا ينخفض ضغط الدم أثناء الليل كما ينبغي، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ساعات العمل الطويلة

العمل المتواصل دون فترات راحة يبقي هرمونات التوتر مرتفعة، ويجهد الدورة الدموية، ما ينعكس تدريجيا على ضغط الدم.

زيادة الوزن

الوزن الزائد يجبر القلب على ضخ الدم بقوة أكبر، كما تفرز الدهون، خاصة في منطقة البطن، مواد تسهم في تصلب الشرايين.

السكر الخفي

رغم التركيز على الملح، تلعب السكريات المضافة دورا مهما في ارتفاع ضغط الدم، خاصة في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

التدخين


يرفع التدخين ضغط الدم بشكل شبه فوري بسبب تضييق الأوعية الدموية، ومع الوقت يسرع من تصلب الشرايين، ما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، حتى مع التدخين غير المنتظم.

ضغط الدم قلة النوم زيادة الوزن

