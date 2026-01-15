أطعمة قد تزيد التهاب الروماتيزم.. وأخرى تدعم صحة المفاصل

لا يتعامل مرض الروماتيزم مع المفاصل وحدها، بل يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، من الحركة وحتى أبسط الأنشطة.

وبحسب موقع DailyMedicalinfo، فإن بعض الخيارات الغذائية قد تساعد في تهدئة الالتهاب وتحسين استجابة الجسم للعلاج، بينما قد تسهم أطعمة أخرى في زيادة الأعراض سوءا.

أطعمة قد تخفف التهاب المفاصل



اتباع نظام غذائي متوازن وغني بعناصر معينة قد ينعكس إيجابا على صحة المفاصل، ومن أبرز هذه العناصر:



أحماض أوميجا 3 الدهنية

توجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وقد أظهرت دراسات قصيرة المدى قدرتها على تقليل الالتهاب وتخفيف التيبس الصباحي لدى بعض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

الكركمين "الكركم"



يعرف الكركمين بخصائصه المضادة للالتهاب، وتشير أبحاث إلى أنه قد يساهم في تقليل آلام المفاصل والتورم عند استخدامه ضمن نظام غذائي منتظم.

أطعمة قد تزيد الأعراض سوءا



في المقابل، يحذر الأطباء من أن بعض الأطعمة قد تحفز الالتهاب أو تزيد من نشاط المرض، خاصة عند الإفراط في تناولها، ومن بينها:

-منتجات الألبان

-المضافات الغذائية الصناعية

-جلوتامات أحادية الصوديوم "MSG"

-الدهون المشبعة والمتحولة

-الزيوت النباتية غير الصحية

-الإفراط في تناول الملح

-السكر والسكريات المضافة

-اللحوم الحمراء والمصنعة

-المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض

-المحليات الصناعية