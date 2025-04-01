مكون عشبي يقي من السرطان ويقلل التهابات المثانة.. موجود في مطبخك

كتبت - نرمين ضيف الله

هناك العديد من المكونات العشبية التي قد تكون فعّالة في الوقاية من السرطان وتقليل التهابات المثانة، ومن أبرزها الكركم، الذي يُعد من أشهر وأهم الأعشاب التي قد تجدها في مطبخك.

يحتوي الكركم على مركب يُسمى الكركمين، وهو العنصر الفعّال الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وفقًا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.

يُستخدم الكركم على نطاق واسع في المطبخ الهندي والآسيوي، وله فوائد صحية مذهلة بفضل مركبه الرئيسي الكركمين، الذي يتميز بخصائص علاجية متعددة.

أبرز فوائد الكركم لصحة الجسم

1- مضاد قوي للالتهابات

يتمتع الكركمين بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وهو مفيد في علاج حالات مثل التهاب المفاصل، التهابات الأمعاء، والتهابات المثانة.

2- تعزيز صحة القلب

يساهم الكركم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين تدفق الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

3- تحسين الهضم

يساعد الكركم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يقلل من أعراض اضطرابات الهضم مثل الانتفاخ والغازات، كما يساهم في تحسين وظيفة الكبد وإفراز الصفراء، التي تساعد في هضم الدهون.

4- مضاد للأكسدة

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في حماية الخلايا من الأضرار وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

5- تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ

يمكن أن يعزز الكركم من وظائف الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر، حيث يساعد الكركمين في تحسين مستويات عامل التغذية العصبية المستخلص من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز.

6- المساعدة في مكافحة السرطان

يُعتقد أن الكركمين قد يساهم في الوقاية من السرطان ودعم العلاجات الطبية، من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية والحد من انتشار الأورام.

7- دعم صحة الجلد

يمتلك الكركم خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، مما يجعله مفيدًا في علاج مشكلات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما، كما يساعد في تقليل الالتهابات وتهيج الجلد.

8- تحسين مستوى السكر في الدم

قد يساعد الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

9- تحسين المزاج والصحة النفسية

يساهم الكركمين في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق بفضل تأثيره على مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يعزز الحالة المزاجية

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