ما تأثير تناول الفستق يوميا على جسمك؟

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يمكنهم الاستفادة من إضافة الفستق إلى نظامهم الغذائي، حيث يساعد في تسهيل عملية فقدان الوزن ويعمل على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب موقع The Health Site نقلاً عن مجلة Nutrients، فقد شملت الدراسة مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث طُلب منهم تناول 42 غرامًا من الفستق يوميًا لمدة أربعة أشهر.

وفي نهاية الدراسة، أظهرت النتائج أن جميع المشاركين شهدوا انخفاضًا في الوزن وتقلصًا في محيط خصورهم. كما أشار العديد منهم إلى انخفاض رغبتهم في تناول الحلويات، بالإضافة إلى تحسن كبير في مستوى ضغط الدم.

وذكر أحد الباحثين أن الفستق يعد من المكسرات المغذية والغني بالبروتينات والألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين K، والبوتاسيوم، والفايتوستيرول (الستيرولات النباتية)، وغاما-توكوفيرول (فيتامين E)، وبيتا-كاروتين.

وأكد الباحثون أن المكسرات بشكل عام تعتبر من المصادر الممتازة للألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في عملية الهضم. كما يحتوي الفستق على مركبي اللوتين وزياكسانثين، اللذين يعدان من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، خصوصًا تلك التي تؤثر على صحة العين.