يظن الكثيرون أن الحلويات هي السبب الأول لارتفاع السكر في الدم، لكن الحقيقة أن أطعمة يومية شائعة ترفع مستويات الجلوكوز بشكل أسرع مما نتوقع.

فيما يلي، أطعمة ترفع معدل السكر في الدم، وفقا لموقعي "everydayhealth" و"aarp".

الكربوهيدرات البسيطة

تؤدي الكربوهيدرات دورا مهما في تحديد مستوى السكر في الدم، حيث أنها تُهضم وتمتص سريعا، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في الجلوكوز، مقارنة بالكربوهيدرات المعقدة التي تُطلق الطاقة ببطء.

وينصح الخبراء بإضافة الخضروات الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي لتقليل هذا الارتفاع.

الوجبات السريعة

مصدر للسعرات والدهون فقط، لأنها تحتوي أيضا على كميات غير متوقعة من السكر والكربوهيدرات المكررة.

الخبز الأبيض

يؤدي إلى زيادة حادة في مستويات السكر، ويسبب شعورا بالجوع بسرعة بعد فترة قصيرة.

الفواكه المجففة

رغم أن الفواكه خيار صحي مهم، فإن المجففة تسبب ارتفاعا سريعا في السكر بسبب تركيز الجلوكوز فيها بعد إزالة الماء، حبة صغيرة من الفاكهة المجففة تعادل نسبة السكر الموجودة في ثمرة كاملة.

لذلك ينصح بالاعتماد على الفاكهة الطازجة أو المجمدة، والتأكد من أن المعلبة منها محفوظة في الماء وليس في شراب سكري.

الخضروات النشوية

البطاطس والذرة والقرع من الخضروات المفيدة، لكنها غنية بالنشويات التي تتحول سريعا إلى جلوكوز في الدم، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو بطرق طهي غير صحية كالقلي.

الحبوب المكررة

المكرونة، الأرز الأبيض من الأطعمة التي تفتقر الألياف والعناصر الغذائية خلال المعالجة، هذه الحبوب ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يجعلها تُهضم بسرعة وتسبب ارتفاعا ملحوظا في مستوى السكر.

