أطعمة تدمر كليتيك دون أن تدري.. احذرها على الفور

الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فهي المسؤولة عن تنقية الدم وإزالة السموم والمياه الزائدة، مما يحافظ على توازن الجسم.

لكن هناك العديد من العوامل التي تضعف أداء الكلى، وأحد أبرز هذه العوامل هو تناول كميات كبيرة من الملح.

في هذا التقرير، سنستعرض الأطعمة التي تؤذي الكليتين إذا تناولتها بكثرة، وفق "webmd"

اللحوم المعالجة.. خطر على الكلى

اللحوم المعالجة مثل النقانق، واللحم المقدد تحتوي على كميات عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، وهذه اللحوم من أسوأ الخيارات للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو أولئك الذين يرغبون في الحفاظ على صحة كليتيهم، حيث يساهم الصوديوم الزائد في زيادة ضغط الدم، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على الكلى.

الوجبات السريعة.. ضرر مزدوج للكلى

الأطعمة السريعة مثل البرجر والبطاطس المقلية تعد من بين أكثر الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح.

هذا النوع من الطعام يساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، وهما عاملان يشكلان عبئًا إضافيًا على الكلى، كما تحتوي هذه الوجبات على مواد كيميائية إضافية قد تؤثر سلبًا على وظيفة الكلى.

الصلصات الجاهزة والتوابل مصدر خفي للملح

الكثير من الصلصات الجاهزة مثل صلصة الصويا، صلصة الباربكيو، وصلصة المكرونة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، حتى بعض التوابل المعبأة قد تحتوي على مستويات عالية من الملح.

عند تناول هذه الصلصات والتوابل بشكل متكرر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم، مما يؤثر على أداء الكلى ويسهم في احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم.

الأطعمة المعلبة.. تهديد مباشر للصحة

الأطعمة المعلبة من أبرز المسببات لزيادة تناول الصوديوم دون أن ندرك ذلك، حيث يتم إضافة الملح كوسيلة للحفاظ على الطعام، هذا يشمل الأطعمة مثل الحساء الجاهز، الخضروات المعلبة، ووجبات العشاء السريعة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول هذه الأطعمة إلى تلف الكلى بمرور الوقت بسبب تراكم الصوديوم في الجسم.

الأطعمة المملحة.. تأثيرات مباشرة على الكلى

الوجبات الخفيفة مثل المكسرات المملحة، الفشار الجاهز، ورقائق البطاطس هي من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها بين الوجبات وتحتوي على كميات كبيرة من الملح، تناول هذه الأطعمة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى ضغط دم مرتفع، مما يضع عبئًا إضافيًا على الكلى.

