زيارة عائلية عادية تحولت إلى كارثة. ممثل تجاوز الخمسين من عمره توجه إلى نادي وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر برفقة قلبه المشتعل بالحنين لرؤية ابنه البالغ من العمر 8 أعوام. لم يكن يتوقع أن لحظة فرح قد تتحول إلى لحظة أخيرة في حياته.

الفنان سعيد مختار حين لمح طليقته داخل سيارة برفقة آخر، شعرت عيناه بالغضب والغيرة تتصاعد داخله بسرعة النار. اقترب، حاول الكلام، لكن الكلمات لم تروي النار التي في صدره. المشاجرة بدأت بسيطة، ثم تصاعدت بسرعة غير متوقعة. الأيدي تشابكت، الأصوات ارتفعت، والأحداث تحولت إلى لحظة مأساوية.

جريمة أمام نادي وادي دجلة

حسب تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أمام بوابة النادي رقم 1 بطريق الواحات، استل الفنان سكينا، وحدث شد وجذب بينه وبين زوج طليقته المسن، ووقع ما لم يكن في الحسبان. أصيب الفنان بطعنة سكين توقف على إثرها قلبه.

مسؤولو النادي استدعوا الإسعاف ونقلوا الفنان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في محاولة لإنقاذه لكن الطعنة كانت قاتلة، وأعلن الأطباء وفاته بينما أصيب زوج طليقته ونُقل إلى المستشفى أيضًا.

مباحث قسم أول أكتوبر تدخلت سريعًا، وتحفظت على زوج طليقته وسط صدمة سيطرت على الوسط الفني عن كيفية تحول لقاء عائلي بريء إلى مأساة. قصة غيرة وغضب وانفعال لم تترك مجالًا للعودة.

المجني عليه قدم العديد من الأعمال الفنية والدرامية، أولها مسلسل ناصر 2008. كما شارك الفنان سعيد مختار في عدة أعمال فنية منها مسلسلات "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية"، "سمارة"، "الدالي".

وشارك أيضا في 14 مسلسل درامي ومسرحية، ما بين أدوار ثانوية وآخرى ضيف شرف وآخر أعماله مسلسل "الدولي" عام 2018.