أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خيبة أمله من عدم اطلاع فلاديمير زيلينسكي على الاقتراح السلمي الذي تقدمت به إدارته لتسوية النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب خلال حفل في مركز جون كنيدي للفنون الأدائية في واشنطن: "أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ الاقتراح بعد".

وأشار إلى أنه يعتقد أن روسيا والشعب الأوكراني يدعمان شروط المقترح، قائلا: "روسيا، على ما أعتقد، لا تعارض لكنني لست متأكدا من موافقة زيلينسكي عليها الخطة. شعبه يدعمها، لكنه هو نفسه لم يقرأ الاقتراح بعد، لذا سيوضح لي في يوم من الأيام سبب ذلك".

وأضاف رئيس البيت الأبيض: "كما تعلمون، أنهيت ثماني حروب نحن نحاول إنهاء الحرب التاسعة".

تأتي هذه التصريحات في خضم مفاوضات مكثفة ومتعددة المسارات حول التسوية الأوكرانية، شملت محادثات مباشرة بين مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بالإضافة إلى مفاوضات مطولة بين الفريق الأمريكي ونظيره الأوكراني "رستم عميروف وأندريه جاناتوف" في ميامي.

كان زعيم نظام كييف قد وصف محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين، أنها "بناءة وإن لم تكن سهلة"، مؤكدا أن ممثليه على اطلاع تام بالمواقف الأمريكية وسيقومون بإحاطته شخصيًا بجميع التفاصيل، بما في ذلك ما تم بحثه في موسكو.

يظهر هذا التصريح الأمريكي مستوى من الاستعجال أو الإحباط من البيت الأبيض تجاه وتيرة استجابة كييف للمقترحات المطروحة، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإبراز إنجاز دبلوماسي كبير، وفقا لروسيا اليوم.