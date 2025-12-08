"صورة مع عروسين".. محافظ الأقصر يتفقد الكورنيش استعدادًا للعيد القومي



المنيا- جمال محمد:

حالة من الحزن الشديد انتابت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنيا، وذلك حزنًا على وفاة 4 مستشارين، من أبناء المحافظة أثناء عودتهم من العمل بمحكمة ديروط بمحافظة أسيوط إثر حادث أليم.

عقارب الساعة كانت تدق الثالثة والنصف عصرًا تقريبًا، إذ شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب محافظة المنيا وبالتحديد بالقرب من مركز ملوي حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، ليتسبب الحادث في وفاة 4 مستشارين وإصابة 2 من مستقلة السيارة نصف النقل.

الحادث تسبب في اشتعال النيران في سيارة المستشارين، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية فور قدومها من إخماد الحريق، ونقل الجثث المتفحمة إلى مستشفى ملوي التخصصي.

بدأ مستشفى ملوي مساء الأحد في أخذ عينات من أقارب المتوفين لتحديد هويتهم، تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى أسرهم بعد التصريح بدفنهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، إذ جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن المتوفين 4 مستشارين بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط، هما: "المستشار محمد محمد إبراهيم البكري، وشهرته محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام حمدي كاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد".

كشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين وفتح الطريق.

في سياق متصل، نعت محكمة أسيوط الإبتدائية المستشارين المتوفين، إذ أصدرت نعيًا جاء فيه: المستشار أحمد حامد، رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، والمستشار ياسر عبداللطيف رئيس الاستئناف مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، وجميع الرؤساء والقضاة بالمحكمة والعاملين ينعون وفاة المستشارين الأربعة الرؤساء بمحكمة ديروط الكلية، داعين الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح الجنات.

من جانبها، نعت نقابة محامين المنيا برئاسة النقيب علاء حسن المستشارين الأربعة، وتقدمت بخالص العزاء لجموع القضاة، ودعت الله أن يرزق أهلهم الصبر والسلوان.