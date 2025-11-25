تظل أمراض القلب من أبرز أسباب الوفاة عالميا، ويتأثر خطر الإصابة بها بعوامل وراثية ونمط الحياة، لكن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في التحكم بالضغط الدموي، مستويات الكوليسترول، والالتهابات التي تؤثر على صحة القلب.

وحسب موقع "She Finds"، كشف جراح القلب الدكتور جيريمي لندن عن أربع مجموعات من الأطعمة يجب الحد منها للحفاظ على صحة القلب.

أطعمة يوصى بتجنبها

الوجبات السريعة



تحتوي عادة على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، الصوديوم، والسكريات المضافة، حيث يتم قليها في زيوت ضارة بالقلب.

ويشير لندن إلى أن معظم وجبات السلاسل السريعة "ليست طعاما حقيقيا".

الحليب ومنتجات الألبان الدسمة



على الرغم من أن الألبان مصدر للكالسيوم، فإن بعض منتجاتها تحتوي على دهون مشبعة قد ترفع الكوليسترول الضار.

وينصح بالتركيز على منتجات الألبان قليلة الدسم أو المخمرة مثل الزبادي.

المشروبات الغازية



غنية بالسكريات المضافة مثل الفركتوز والسكروز، ما يزيد خطر السمنة، وهو عامل رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

المشروبات الكحولية



تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وتسبب زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر معروف للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويشير لندن إلى أن "الكحول سام لكل خلية في الجسم، حتى الاستهلاك المعتدل ضار".

وينصح الخبراء بالتركيز على نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه، والحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والكحول للحفاظ على صحة القلب.