15 نوع من الأطعمة ترفع سكر الدم بسرعة.. احذرها

حذرت الدكتورة أرمين أفونينا، خبيرة التغذية الروسية من أن التقلبات الحادة في مستوى السكر في الدم قد تؤثر سلبا على صحة القلب والكلى والرؤية.

كما أن زيادة الوزن والسمنة واتباع نظام غذائي غير متوازن قد يسبب الإصابة بالسكري أو زيادة مستوياته.

وأوضحت أن الحلويات ليست وحدها السبب وراء ارتفاع مستويات السكر المفاجئ، بل هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، التي تعكس سرعة دخول الجلوكوز إلى الدم، وكلما ارتفع المؤشر، زادت سرعة تقلب مستويات السكر، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ومن بين هذه المنتجات: خبز القمح والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، البطاطس المهروسة، الأرز الأبيض، المكرونة الصغيرة، الفاصوليا والذرة المعلبة، والمعجنات الحلوة، رقائق الذرة، الفشار، الوافل، ورقائق البطاطس. وتشمل القائمة أيضا الخضروات النشوية مثل الشمندر المسلوق والجزر واليقطين، إضافة إلى الفواكه المجففة رغم كونها طبيعية.

تشدد الدكتورة على أنه قبل وصف أدوية خفض السكر، يجب على الطبيب إبلاغ المريض بالأطعمة التي ترفع مستوى الجلوكوز في الدم وكيف يؤثر الطهي عليها.

وتنصح باتباع نظام غذائي متوازن، التحكم في الوزن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مؤكدة أن هذه الطرق هي الأكثر فعالية في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى.

