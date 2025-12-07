إعلان

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

كتب : شيماء مرسي

11:00 م 07/12/2025

الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد عن توصيات ضرورية لمرضى السكري المصابين بـ دعامات في القلب.

وقال موافي: "التدخين هو العدو الأول واللدود لدعامات القلب، لذا يجب التوقف عن القيام بهذه العادة فورا".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "يجب على مرضى القلب الذين لديهم دعامات ويعانون من السكري التحكم في نسبة السكر في الدم، والمشي يوميا، بشرط أن تكون عضلة القلب في حالة جيدة".

وتابع حسام: "لا يمكن للدواء أن يكون فعالا بشكل كامل ما لم يصاحبه التزام بنظام غذائي صحي".

وحذر موافي مرضى القلب الذين لديهم دعامات ويعانون من السكري من الانفعالات الشديدة، موضحا أن تأثيرها السلبي يوازي تناول وجبة غير صحية.

