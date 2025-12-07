كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد عن توصيات ضرورية لمرضى السكري المصابين بـ دعامات في القلب.

وقال موافي: "التدخين هو العدو الأول واللدود لدعامات القلب، لذا يجب التوقف عن القيام بهذه العادة فورا".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "يجب على مرضى القلب الذين لديهم دعامات ويعانون من السكري التحكم في نسبة السكر في الدم، والمشي يوميا، بشرط أن تكون عضلة القلب في حالة جيدة".

وتابع حسام: "لا يمكن للدواء أن يكون فعالا بشكل كامل ما لم يصاحبه التزام بنظام غذائي صحي".

وحذر موافي مرضى القلب الذين لديهم دعامات ويعانون من السكري من الانفعالات الشديدة، موضحا أن تأثيرها السلبي يوازي تناول وجبة غير صحية.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض