إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي في ألمانيا بالنازية.. ما القصة؟



وكالات

حذفت منصة "إكس" حسابا إعلانيا للمفوضية الأوروبية بعد يومين من فرضها غرامة كبيرة على المنصة في وقت صعّد فيه مالكها إيلون ماسك لهجته ضد الاتحاد الأوروبي، مشبها إياه بألمانيا النازية.

كتب رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، في رد على منشور للمفوضية الأوروبية على المنصة نفسها، أعلنت فيه عن غرامتها البالغة 120 مليون يورو "نحو 140 مليون دولار" بسبب انتهاك قواعد الشفافية "تم إنهاء حسابكم الإعلاني".

وأوضح بير، أن الحساب الإعلاني التابع للاتحاد الأوروبي أنشأ منشورا يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع.

ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية على المنصة، وفقا لروسيا اليوم.

في غضون ذلك، واصل ماسك انتقاداته الحادة للاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "بيروقراطية استبدادية غير منتخبة تضطهد شعوب أوروبا، بحسب ما نشر على "إكس".

أعاد ماسك نشر تعليق لأحد المستخدمين يصف الاتحاد الأوروبي أنه "الرايخ الرابع"، مرفقا بصورة تُظهر علم الاتحاد الأوروبي وهو يتقشر ليكشف تحته عن علم ألمانيا النازية، الذي يحمل الصليب المعقوف تحته.

دعا ماسك في منشور سابق، إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.

واعتبر ماسك، أن البيروقراطية في القارة الأوروبية تخنق أوروبا حتى الموت، متسائلا عن ماهية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، فرض الغرامة على "إكس"، متهمة المنصة بتوثيق حسابات المستخدمين بعلامات زرقاء بشكل مضلل، وحجب بيانات عن الباحثين، وعدم إتاحة معلومات كافية وشفافة حول الإعلانات المنشورة على المنصة.

قالت المفوضية، إن قيمة الغرامة متناسبة مع خطورة المخالفات المرتكبة، إذ ردّ ماسك بدعوته إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، في منشور آخر على "إكس".

وأثارت الخطوة الأوروبية انتقادات في الولايات المتحدة، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الغرامة أنها "هجوم على جميع المنصات التكنولوجية الأمريكية وعلى الشعب الأمريكي".

وأضاف ماسك في منشور على "إكس"، أن عصر الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهى، وفقا لروسيا اليوم.