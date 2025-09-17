تدمر صحتك.. أطعمة ترفع السكر وتتلف الكبد

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك أطعمة يُظن البعض أنها مفيدة، لكنها قد ترفع مستوى السكر في الدم وتسبب ضغطًا على الكبد.

وفيما يلي أبرز الأطهمة التي قد تسبب مشكلات صحية، وحلول بسيطة بالبدائل الصحية، وفقا لموقعي "EatingWell" و"OnlyMyHealth".

العصائر الطبيعية (حتى 100% فاكهة)

تبدو العصائر خيارًا صحيًا، لكنها شديدة التركيز بالسكر (الفركتوز) وتفتقر إلى الألياف، مما يؤدي إلى ارتفاع فجائي في السكر وتحويل الفركتوز الزائد إلى دهون في الكبد.

الأطعمة والسكاكر المضاف إليها الفركتوز

تشمل الشوكولاتة، الحلويات، الحبوب المحلاة، والمشروبات الغازية، بينما يُحوّل الكبد الفركتوز إلى دهون، مما ينعكس على الكبد ويؤدي لمرض الكبد الدهني.

الحبوب المكررة

تتحوّل سريعًا إلى جلوكوز، مما يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر، ويحفز تخزين الدهون في الكبد على المدى الطويل، وتحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، الدهون غير الصحية، ومواد حافظة تُجهد الكبد.

الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون المتحللة، مثل البطاطس المقلية، الوجبات الجاهزة، الأطعمة المقلية بالزيوت الصناعية، تزيد من الدهون السيئة وتسبب التهابًا كبيرًا في الكبد.

نصائح سريعة لتقليل الضرر

- قلل من استهلاك العصائر المصفّاة والسكريات المضافة.

- جرب تناول الفاكهة كاملة لتحصل على الألياف الضرورية.

- استبدل الخبز الأبيض والمكرونة بحبوب كاملة كالأرز البني والحنطة الكاملة.

- تجنب الأطعمة المعالجة أو الجاهزة، وركز على الطهي المنزلي باستخدام الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

- اختر البدائل الطازجة كالفواكه، الخضار، البقول، المكسرات، والبروتينات الصحية.

- حافظ على نشاط بدني يومي وتوازن في السعرات لتجنب تراكم الدهون في الجسم والكبد.