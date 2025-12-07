خفقان القلب مشكلة صحية يعاني منها بعض الأشخاص، دون التعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر، فما هي؟.

الكافيين والنيكوتين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وكذلك النيكوتين الموجود في السجائر، عوامل قد تسبب خفقان القلب.

الإجهاد البدني

خفقان القلب قد يحدث بسبب الإجهاد البدني، مثل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الحمى.

الرجفان الأذيني

أحد أسباب خفقان القلب مشكلة الرجفان الأذيني، وهو نبض قلب سريع وغير منتظم، ناتجا عن خلل كهربائي في القلب، مما يجعله ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم.

انخفاض سكر الدم

انخفاض سكر الدم قد يسبب خفقان القلب، وقد تحدث هذه الحالة في حالة إفراز الجسم فرط نشاط الغدة الدرقية.

الانفعالات القوية

التعرض إلى انفعالات قوية قد يسبب خفقان القلب، بسبب إفراز الجسم لهرمونات التوتر التي قد تؤثر على معدل ضربات القلب .

أعراض خطيرة

قد يشير خفقان القلب إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، إذا تزامن مع أعراض أخرى، مثل:

ضيق التنفس

ألم أو ضغط في الصدر.

انزعاج في الصدر ينتشر إلى ذراعيك أو ظهرك أو معدتك أو رقبتك أو فكك

التعرق والغثيان أو الدوار.

نصائح مهمة

تقليل تناول الكافيين

تجنب التدخين

مراقبة أدويتك

التحكم في التوتر.

