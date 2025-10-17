ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الطعام يوميًا في الشارع؟

تناول الطعام يوميًا في الشارع

يُقبل كثير من الناس على تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة من الشارع بشكل يومي، سواء لضيق الوقت أو بسبب طعمها الجذاب، لكن ما لا يعرفه البعض أن هذه العادة تُشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة مع مرور الوقت، وفقًا لـ news18.

1- تراكم السموم في الجسم

غالبية أطعمة الشارع تُطهى في زيوت مكررة أو مُعاد استخدامها عدة مرات، ما يؤدي إلى تكوين مركبات سامة تهاجم خلايا الكبد وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول.

2- احتمالية التسمم الغذائي

نتيجة لعدم مراعاة معايير النظافة أو حفظ الطعام في درجات حرارة غير مناسبة، ترتفع فرص تلوث الأطعمة بالبكتيريا مثل "السالمونيلا" و"الإي كولاي"، ما قد يسبب قيئًا وإسهالًا وتقلصات حادة في البطن.

3- زيادة الوزن والسمنة

الطعام الجاهز غالبًا ما يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات والملح، وهي مكونات ترفع السعرات الحرارية وتُضعف عملية الحرق، مما يؤدي إلى السمنة ومشكلات ضغط الدم.

4- ضعف المناعة والشعور بالخمول

كثرة المواد الحافظة والدهون الرديئة تُؤثر على كفاءة الجهاز المناعي، وتجعل الجسم في حالة إجهاد دائم، مما يسبب شعورًا مستمرًا بالتعب والخمول.

5- التأثير على المزاج والقدرات الذهنية

أن الاعتماد على الأطعمة السريعة بانتظام يرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب وضعف التركيز، بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل أوميجا 3 والفيتامينات.

- احرص على تناول الطعام المنزلي قدر الإمكان.

- إذا اضطررت لتناول أكل الشارع، اختر أماكن موثوقة وتجنب الأطعمة المقلية.

- اشرب كثيرًا من الماء لمساعدة الجسم على التخلص من السموم.

- الطعام من الشارع قد يُشبع الجوع، لكنه على المدى الطويل يُرهق الجسم ويفسد الصحة.