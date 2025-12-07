في عالم تزداد فيه التهديدات الصحية، تعد قوة جهاز المناعة خط الدفاع الأول لحماية الجسم من العدوى والأمراض.

ورغم أهمية هذا الجهاز الحيوي، كثيرا ما نهمل صحته، حتى نصبح فريسة سهلة لأبسط الأمراض.

وبحسب موقع medical، فيما يلي 10 عوامل خفية ومثبتة علميا تؤثر على مناعتك، وقد تفاجأ ببعضها:

1- الإجهاد المزمن

الإجهاد المستمر نتيجة العمل أو الضغوط المالية يطلق هرمونات مثل الكورتيزول، والتي تضعف وظائف الجهاز المناعي على المدى الطويل، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض وصعوبة الشفاء.

2ـ قلة النوم

الحرمان المستمر من النوم يضعف إنتاج السيتوكينات، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة.

3ـ السكر المفرط

تناول كميات كبيرة من السكر يثبط عمل خلايا الدم البيضاء خلال ساعات، ما يضعف استجابة الجسم للبكتيريا.

4- الخمول الحركي

قلة الحركة تؤثر على كفاءة الجهاز المناعي، وتزيد من فرص العدوى.

5- الكحول

الإفراط في الشرب يضعف بطانة الأمعاء ويخل بتوازن البكتيريا المفيدة، ما يتيح للسموم اختراق الجسم.

6- التدخين والسجائر الإلكترونية

سواء كان تدخينا تقليديا أو إلكترونيا، فالتأثير واحد، ضعف في خلايا الدفاع، وزيادة خطر التهابات الجهاز التنفسي.

7 - الجفاف المزمن

الشعور بالعطش المستمر، أو جفاف الفم، أو الدوخة، كلها علامات تشير إلى جفاف قد يهدد جهاز المناعة.

8. نقص فيتامين "د"

فيتامين "د" ضروري لتنشيط الخلايا المناعية، ونقصه يرتبط بزيادة معدلات الأمراض الموسمية.

9 - الأطعمة فائقة المعالجة

المواد الحافظة، والملونات الصناعية، والسكر أو الملح الزائد في الأطعمة السريعة تضعف توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحفز الالتهابات.

10- تلوث الهواء

التعرض المستمر للهواء الملوث يضعف الجهاز التنفسي ويزيد من الالتهابات، ما يجعل الجسم أقل قدرة على صد العدوى.

