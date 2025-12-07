كتب - محمود عبده :

بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة قد ترفع ضغط الدم أو تقلل من فعالية أدوية علاجه، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقا لموقع very well، نستعرض خلال النقاط التالية،7 أطعمة ومشروبات تقلل فعالية أدوية ضغط الدم.

العرقسوس

ترفع كميات صغيرة من العرقسوس في الشاي أو الحلويات ضغط الدم، إذ يحتوي على مركبات تزيد مستويات الكورتيزول وتسبب احتباس الصوديوم.

المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، وحتى النسخ المحلاة صناعيا، ترتبط بزيادة الوزن وتلف الأوعية الدموية، ما يزيد خطر ارتفاع الضغط على المدى الطويل.

المشروبات المحتوية على الكافيين

القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والصودا قد ترفع ضغط الدم مؤقتا، خاصة لدى غير المعتادين على الكافيين.

وينصح الخبراء بالحد من استهلاك الكافيين إلى أقل من 400 ملغ يوميا، حيث يستمر تأثيره حتى 6 ساعات.

الكحول

يساهم الكحول المنتظم في ارتفاع ضغط الدم عبر احتباس السوائل والصوديوم، ويؤثر على الحساسات الطبيعية لتنظيم الضغط، مع احتمال ارتفاع حاد عند الإفراط بسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

الدهون المشبعة

الإفراط في اللحوم الحمراء، الزبدة، زيت جوز الهند، ومنتجات الألبان كاملة الدسم ينشط إنزيم ACE، ما يزيد الضغط ويضاعف مخاطر القلب.

بعض العصائر والتفاعل مع الأدوية

بعض العصائر تقلل فاعلية أدوية الضغط، مثل عصير التفاح الذي يضعف امتصاص "تينورمين" "أتينولول"، وعصير الغريب فروت الذي يقلل تأثير "لوسارتان" "كوزار".

الأطعمة الغنية بالملح

الأطعمة المصنعة، الخبز، البيتزا، الشوربات الجاهزة، واللحوم الباردة، تزيد من احتباس الصوديوم والسوائل في الجسم، ما يضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية ويضعف عمل نظام "الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون" المسؤول عن تنظيم الضغط.

