احذر فقدان الفوائد.. لا تقتل خصائص العسل العلاجية بالحرارة العالية



أوضح الدكتور في العلوم الصيدلانية، إيغور سوكولسكي، أن تجاوز درجة حرارة 40 إلى 45 درجة مئوية عند تسخين العسل يقضي على فوائده العلاجية الأساسية ويؤدي إلى توليد مركبات غير مرغوب فيها، نقلا عن aif.ru.



ويكمن سر قيمة العسل في كونه منتجاً معقداً يحتوي على مكونات نشطة بيولوجياً كـ الإنزيمات (التي تسهل الهضم) والفيتامينات ومضادات الأكسدة.



ويؤكد سوكولسكي أن هذه المكونات البروتينية تتلف بشكل دائم بفعل الحرارة العالية، مما يقلل من تركيزها وفعاليتها، ويجعل العسل المسخن مجرد خليط من الغلوكوز والفركتوز يفتقر إلى خصائصه الفريدة.



والظاهرة الأكثر خطورة هي تكوّن مادة هيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF)، وهي مادة سامة تنتج عن جفاف الفركتوز عند التسخين في الوسط الحمضي للعسل (pH 3.5-4.5).



على الرغم من أن خطورتها المباشرة على البشر لم تثبت بعد (باستثناء الجرعات العالية على الحيوانات)، إلا أن منظمة الصحة العالمية تحذر من الإفراط في الأطعمة المحتوية عليها.





وكلما زادت شدة التسخين وطول فترته، ارتفعت نسبة HMF في المنتج. كما يفقد العسل رائحته الزهرية ويتحول مذاقه إلى طعم كراميلي أكثر حلاوة.





