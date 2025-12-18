إعلان

إدارة الطيران الأمريكية: 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة

كتب : مصراوي

11:40 م 18/12/2025

الطائرة المنكوبة

(أ ب)

قالت هيئة الطيران المدني الأمريكية إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في مطار بستيتسفيل بولاية نورث كارولينا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن السلطات الأمريكية، تأكيدها إن الطائرة التي تحطمت من طراز سيسنا سي 550، حيث وقعت الحادثة حوالي الساعة 10:20 صباحًا الخميس.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يجري تحقيقات مكثفة للوقوف على أسباب الحادث.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هناك إصابات، في حادثة مطار ستيتسفيل الذي يقع على بعد حوالي 45 ميلاً (72 كيلومترًا) شمال شارلوت.

