باكستان تعتقل متحدثا باسم جماعة مرتبطة بداعش

كتب : مصراوي

11:47 م 18/12/2025

سلطان عزيز عزام

(أ ب)

أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بأن عناصر استخبارات البلاد اعتقلوا المتحدث باسم جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش صنفتها الولايات المتحدة إرهابية في 2021. ويشير محللون إلى أن الخطوة مثلت ضربة للجماعة المسلحة التي تحاول استعادة نشاطها في المنطقة.

ووفقا لقناة "باكستان تي في" تمت عملية القبض في مايو الماضي، حيث ذكر التقرير أن سلطان عزيز عزام المتحدث باسم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان تم القبض عليه أثناء محاولة العبور من أفغانستان المجاورة إلى باكستان، وينحدر عزام من إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

ولم تؤكد الحكومة الباكستانية الاعتقال بعد. وشهدت البلاد مؤخرا ارتفاعا في هجمات المسلحين التي تلقي السلطات فيها باللائمة على تنظيم داعش، أو الجماعة المحلية المرتبطة بها وطالبان باكستان.

وتسعى الولايات المتحدة لاعتقال عزام منذ 2021، عندما صنفت وزارة الخارجية الجماعة إرهابية.

ويشير محللون إلى أن الاعتقال قد يقوض الآلة الإعلامية للجماعة التابعة لداعش إلى حد كبير.

باكستان إقليم ننجرهار أفغانستان داعش

