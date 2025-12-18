محلل سياسي: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة اقتصاديًا لمصر

أكد المحلل السياسي جمال رائف، أن صفقة الغاز مع إسرائيل تخدم المصالح الاقتصادية المصرية بالكامل وتعد صفقة "شبه مجانية" للدولة.

وقال "رائف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "لو لم تكن الصفقة رابحة لمصر لما تم إقرارها من الأساس"، مشددًا على أن مصر لا توافق على أي اتفاقيات إلا إذا حققت مكاسب واضحة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتعامل مع الصفقة باعتبارها ورقة ضغط سياسية محتملة، موضحًا أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

وتابع: "الدولة المصرية لم تمنح هذه الصفقة أي اهتمام سياسي خاص، ولم تتعامل معها بمنطق الضغوط أو المساومات، بل وفق حسابات المصالح الاقتصادية البحتة".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن مصر تمتلك ثوابت سياسية واضحة لا تحيد عنها مقابل أي صفقات، مؤكدًا أن الدفاع عن هذه الثوابت يأتي في مقدمة أولويات صانع القرار المصري.

ولفت إلى أن التعاون التجاري في مجال الطاقة بين البلدين قائم منذ سنوات طويلة، وجرت صفقات مماثلة في الماضي بشفافية كاملة.

وأوضح "رائف"، أن الصفقة الحالية هي اتفاق تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية، قائلًا: "بالأرقام والحسابات تُعد صفقة شبه مجانية لمصر، إذ تم الاستحواذ عليها بأقل من نصف قيمتها الفعلية".

وشدد على أن محاولات نتنياهو الترويج لمكاسب سياسية من الصفقة ما هي إلا دعاية انتخابية، وأن إسرائيل ليست الطرف الرابح اقتصاديًا، في حين حققت مصر عدة مكاسب استراتيجية واضحة.

