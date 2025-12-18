إعلان

وزير البترول يستقبل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بالشيوخ

كتب : أحمد الخطيب

05:50 م 18/12/2025

وزير البترول يستقبل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة

كتب- أحمد الخطيب:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الطاقة.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على استمرار العمل التكاملي مع المجالس النيابية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول، وفق بيان الوزارة.

ومن جانبه، أشاد النائب المهندس أسامة كمال بجهود وزارة البترول في جذب الاستثمارات بقطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، مستعرضًا أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحويل السيارات الحكومية والمعدات الثقيلة للعمل بالغاز بدلاً من السولار، بما يحقق وفورات اقتصادية.

كما ناقش اللقاء التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، مع التأكيد على أهمية استقرار التشريعات لجذب الاستثمارات.

وأكد وزير البترول دعم الوزارة للتعاون مع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة ويعود بالنفع على المواطن.

