"مصطفى وفتوح".. أحمد عيد يعدد مكاسب منتخب مصر من ودية ونيجيريا

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا كانت مهمة على الصعيد الفني، مشيرًا إلى أن اللقاء ساعد الجهاز الفني على تقييم مستويات عدد من اللاعبين وتجربة عناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال عبد الملك في تصريحات لقناة الزمالك: "حقق المنتخب مكاسب فنية عديدة خلال ودية نيجيريا، أبرزها التألق اللافت لكل من مصطفى محمد، وإمام عاشور، وأحمد فتوح، خاصة أن اللقاء جاء في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية، ما منح الفرصة لباقي اللاعبين لإثبات قدراتهم."

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المدير الفني حسام حسن يمتلك قناعات فنية واضحة تجاه اللاعب محمود صابر، مؤكدًا أن المنتخب يملك بدائل هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أعرب عبد الملك عن قلقه من غياب الانسجام الدفاعي داخل صفوف المنتخب، مشددًا على أن هذه النقطة تحتاج إلى معالجة سريعة، ومتمنيًا ثبات التشكيل والاعتماد على طريقة لعب 4-3-3 لتحقيق الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد نادي الزمالك، شدد عبد الملك على أن إشراك عدد كبير من اللاعبين الناشئين في بطولة كأس عاصمة مصر ليس مفيدًا، مؤكدًا ضرورة إشراك عدد محدود منهم بجانب العناصر الأساسية لاكتساب الخبرة تدريجيًا دون تحميلهم أعباء كبيرة.

وأضاف أن المدير الفني للزمالك، أحمد عبد الرؤوف، يسعى من خلال مباريات البطولة إلى تجهيز بدائل قوية في خط الدفاع، مستفيدًا من فترة التوقف الدولي لإعداد اللاعبين المصابين وتحسين الجاهزية قبل استئناف المنافسات.