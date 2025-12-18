من سداسية نيجيريا إلى رباعية الكاميرون.. سجل تهديفي لمصر في كأس الأمم الأفريقية

لطالما تميّزت كأس الأمم الأفريقية بحكايات طريفة ولحظات تاريخية لا تُنسى للمنتخبات، ومع اقتراب انطلاق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية، نتذكر أغرب تلك الحكايات، عندما حصد منتخب ساحل العاج أول لقب في تاريخه عام 1992.

قبل نسخة 1992 من كأس الأمم الأفريقية، كان منتخب ساحل العاج يستعد للمسابقة مثل باقي المنتخبات، لكن تخطّى الأمر مجرد الاستعداد الفني، عندما توجّه وزير الرياضة الإيفواري، ريني ديبي، إلى قرية أكراديو، حيث يوجد سحرة معروفون يمكنهم المساعدة في تتويج "الأفيال" بالكأس.

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصرّف وزير الرياضة بأنه عُرف وقتها بـ"الإعداد النفسي"، إذ إن هؤلاء الرجال العشرة تنبأوا بفوز ساحل العاج، بالإضافة إلى لحظات حاسمة أخرى في المباريات طوال البطولة.

وبالفعل تحققت نبوءة سحرة أكراديو، وفاز منتخب ساحل العاج بعد نهائي مثير ضد غانا، شهد تألّق حارس ساحل العاج، ألان جواميني، بعد انتهاء ركلات الترجيح بنتيجة 11-10.

ولم تتوقف القصة عند هذا اللقب، وبعدما أخلف وزير الرياضة عن التزاماته المالية مع السحرة، قالوا إن اللعنة ستصيب الأفيال ولن يفوزوا بكأس الأمم طيلة عشرين عاماً.

وبالفعل فشل منتخب ساحل العاج في الفوز بالكأس، رغم جيل تاريخي ضم أساطير مثل ديدييه دروغبا ويايا وكولو توري، حتى تُوّج باللقب عامي 2015 و2023.

