مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

كأس الأمم الأفريقية.. حكاية نبوءة سحرة أكراديو التي صنعت مجد ساحل العاج

كتب : هند عواد

02:49 م 18/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فوز ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 1992 (3)
  • عرض 6 صورة
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
  • عرض 6 صورة
    فوز ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 1992 (1)
  • عرض 6 صورة
    فوز ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 1992 (2)
  • عرض 6 صورة
    فوز ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 1992

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لطالما تميّزت كأس الأمم الأفريقية بحكايات طريفة ولحظات تاريخية لا تُنسى للمنتخبات، ومع اقتراب انطلاق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية، نتذكر أغرب تلك الحكايات، عندما حصد منتخب ساحل العاج أول لقب في تاريخه عام 1992.

قبل نسخة 1992 من كأس الأمم الأفريقية، كان منتخب ساحل العاج يستعد للمسابقة مثل باقي المنتخبات، لكن تخطّى الأمر مجرد الاستعداد الفني، عندما توجّه وزير الرياضة الإيفواري، ريني ديبي، إلى قرية أكراديو، حيث يوجد سحرة معروفون يمكنهم المساعدة في تتويج "الأفيال" بالكأس.

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصرّف وزير الرياضة بأنه عُرف وقتها بـ"الإعداد النفسي"، إذ إن هؤلاء الرجال العشرة تنبأوا بفوز ساحل العاج، بالإضافة إلى لحظات حاسمة أخرى في المباريات طوال البطولة.

وبالفعل تحققت نبوءة سحرة أكراديو، وفاز منتخب ساحل العاج بعد نهائي مثير ضد غانا، شهد تألّق حارس ساحل العاج، ألان جواميني، بعد انتهاء ركلات الترجيح بنتيجة 11-10.

ولم تتوقف القصة عند هذا اللقب، وبعدما أخلف وزير الرياضة عن التزاماته المالية مع السحرة، قالوا إن اللعنة ستصيب الأفيال ولن يفوزوا بكأس الأمم طيلة عشرين عاماً.

وبالفعل فشل منتخب ساحل العاج في الفوز بالكأس، رغم جيل تاريخي ضم أساطير مثل ديدييه دروغبا ويايا وكولو توري، حتى تُوّج باللقب عامي 2015 و2023.

اقرأ أيضًا:
"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساحل العاج كأس الأمم الأفريقية منتخب ساحل العاج السحر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح