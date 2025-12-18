أكسيوس: ويتكوف يلتقي مسؤولين من مصر وقطر وتركيا لمناقشة اتفاق غزة

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يلتقي غدا الجمعة في ميامي مسؤولين كبارا من مصر وقطر وتركيا لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن ويتكوف سيلتقي وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقال مصدرين مطلعين، إن أمريكا والدول الوسطاء تشعر بأن كلاً من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس تعرقلان تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق غزة.

أكد مسؤول البيت الأبيض، أن الاجتماع يهدف لبحث مجريات الاتفاق خلال الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما، لأن هذا الاجتماع يعد الأعلى مستوى بين الوسطاء في أمريكا منذ توقيع اتفاق السلام.

وفي وقت سابق، أرسل البيت الأبيض رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن مقتل قائد عسكري بارز في حماس يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.