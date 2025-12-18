إعلان

رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

كتب : محمد نصار

05:54 م 18/12/2025

رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات التعاون ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى الجمهورية اللبنانية، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية.

يرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد الزيارة نشاطًا مُكثفًا لرئيس الوزراء غدًا الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا، كما يعقد رئيس الوزراء لقاء ثنائيًا مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بالسراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين.

ويجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاءً مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء يغادر إلى لبنان الدكتور مصطفى مدبولي تعزيز التعاون بين مصر ولبنان رئيس مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"