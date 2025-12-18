غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى الجمهورية اللبنانية، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية.

يرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد الزيارة نشاطًا مُكثفًا لرئيس الوزراء غدًا الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا، كما يعقد رئيس الوزراء لقاء ثنائيًا مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بالسراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين.

ويجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاءً مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

