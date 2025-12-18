رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب الأمطار

تقرر إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب، والتي كانت تجمع منتخبي السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في قطر اليوم الخميس.

وجاء قرار الإلغاء بعد تعذر استكمال المباراة رغم إقامة شوطها الأول، وذلك بسبب هطول كميات غزيرة من الأمطار على أرضية الملعب، ما حال دون انطلاق الشوط الثاني واستكمال اللقاء.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مصير المركز الثالث في البطولة، أو آلية توزيع الميدالية البرونزية، عقب إلغاء المباراة بشكل رسمي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فشل الطرفان في هز الشباك على مدار الـ45 دقيقة الأولى.