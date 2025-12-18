مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

0 1
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب الأمطار

كتب : محمد خيري

12:20 م 18/12/2025
    منتخب مصر ضد الإمارات (2)
تقرر إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب، والتي كانت تجمع منتخبي السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في قطر اليوم الخميس.

وجاء قرار الإلغاء بعد تعذر استكمال المباراة رغم إقامة شوطها الأول، وذلك بسبب هطول كميات غزيرة من الأمطار على أرضية الملعب، ما حال دون انطلاق الشوط الثاني واستكمال اللقاء.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مصير المركز الثالث في البطولة، أو آلية توزيع الميدالية البرونزية، عقب إلغاء المباراة بشكل رسمي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فشل الطرفان في هز الشباك على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

منتخب السعودية منتخب الإمارات كأس العرب

