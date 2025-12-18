مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

من سداسية نيجيريا إلى رباعية الكاميرون.. سجل تهديفي لمصر في كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

03:36 م 18/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (3)
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (2)
  • عرض 8 صورة
    فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 2008
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (6)
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (7)
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (1)
  • عرض 8 صورة
    مصر والكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2008 (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل انطلاق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، يدخل منتخب مصر ضمن قائمة "كاف" لأكثر المباريات تسجيلا للأهداف.

وتعتبر مباراة مصر ونيجيريا التاريخية في كأس الأمم الأفريقية 1963، واحدة من أكثر المباريات غزارةً بالأهداف في تاريخ كرة القدم الأفريقية، إذ شهدت تسجيل 9 أهداف.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 6-3، وسجل محمد مرسي حسين المعروف بـ"رضا" ثلاثية، فيما أحرز حسن الشاذلي ثلاثية أخرى.

والرقم القياسي الثاني، جاء في نسخة 2008، إذ استهلت مصر مشوارها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 بفوز ساحق على الكاميرون بنتيجة 4-2، في مباراة أكدت هيمنتها على كرة القدم الأفريقية خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وافتتح حسني عبد ربه التسجيل، وتألق محمد زيدان بتسجيله هدفين، بينما أضاف حسني عبد ربه الهدف الرابع ليحسم الفوز.

اقرأ أيضًا:
"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر في كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب الكاميرون منتخب نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"