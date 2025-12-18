بالفيديو.. الأمطار تغزو ملعب نهائي كأس العرب قبل ساعتين من انطلاقه

قبل انطلاق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، يدخل منتخب مصر ضمن قائمة "كاف" لأكثر المباريات تسجيلا للأهداف.

وتعتبر مباراة مصر ونيجيريا التاريخية في كأس الأمم الأفريقية 1963، واحدة من أكثر المباريات غزارةً بالأهداف في تاريخ كرة القدم الأفريقية، إذ شهدت تسجيل 9 أهداف.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 6-3، وسجل محمد مرسي حسين المعروف بـ"رضا" ثلاثية، فيما أحرز حسن الشاذلي ثلاثية أخرى.

والرقم القياسي الثاني، جاء في نسخة 2008، إذ استهلت مصر مشوارها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 بفوز ساحق على الكاميرون بنتيجة 4-2، في مباراة أكدت هيمنتها على كرة القدم الأفريقية خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وافتتح حسني عبد ربه التسجيل، وتألق محمد زيدان بتسجيله هدفين، بينما أضاف حسني عبد ربه الهدف الرابع ليحسم الفوز.

