كشفت الفنانة نورهان عبر حسابها على "إنستجرام" عن دخولها المستشفى أثناء رحلتها إلى المغرب، حيث كانت متجهة لحضور حفل تكريم لها.

وقالت نورهان: "تلقيت خبر تكريمي في المغرب بفرحة، وجاءت إرادة الله أن منذ لحظة صعودي الطائرة المتجهة إلى المغرب وأنا أواجه تحديات وآلام متتالية، على قد ما كنت متوقعة جدًا أن أزور جمال الطبيعة وألتقي بأهل المغرب الكرام، إلا أن القدر أراد أن تكون نصيب الأسد من ذكرياتي هناك حتى الآن بين المستشفيات، مع لحظات قليلة من الانبساط كانت جميلة جدًا".

وأضافت: "أوفيكم بالأخبار لاحقًا، مؤقتًا الآن دعواتكم اللهم رب الناس اذهب البأس اشفني أنت الشافي".

وكان آخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بحر" بطولة: ماجد المصري، دياب، محمد علي رزق.

