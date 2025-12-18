كشف الفنان محمد التاجي عن تعرضه لغيبوبة، مشيرًا إلى أن صديقًا له كان سبب نجاته.

ونشر التاجي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "الجدع ده عمل فيه خير أمبارح وانقذني من غيبوبة مؤكدة، فبقوله شكرًا، واتعلموا تذكروا فضل الغير عليكم".

آخر أعمال محمد التاجي

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

