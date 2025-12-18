إعلان

نجا من غيبوبة.. محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية

كتب : سهيلة أسامة

03:34 م 18/12/2025
كشف الفنان محمد التاجي عن تعرضه لغيبوبة، مشيرًا إلى أن صديقًا له كان سبب نجاته.

ونشر التاجي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "الجدع ده عمل فيه خير أمبارح وانقذني من غيبوبة مؤكدة، فبقوله شكرًا، واتعلموا تذكروا فضل الغير عليكم".

آخر أعمال محمد التاجي

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

محمد التاجي

نورهان تكشف عن تعرضها لأزمات صحية أثناء تكريمها في المغرب

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة نيفين مندور

محمد التاجي ازمة صحية انقاذ محمد التاجي

