شهدت خريطة حفلات رأس السنة، أقل ظهور للراقصات على مدار السنوات الماضية، وواصلت الراقصة جوهرة، تصدر قائمة الأعلى أجرا، في حين غابت كل من لورديانا وصافيناز.

وتوجه "مصراوي" بالسؤال إلى منظمي الحفلات عن تفاصيل ظهور الراقصات في ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر 2025.

وحسب تأكيد منظمي الحفلات، شهدت الخريطة أقل ظهور في هذا الموسم، في مقابل ارتفاع كبير في الأجور عن العام الماضي.

وحافظت الراقصة الاستعراضية جوهرة، على مكانتها كصاحبة أعلى أجر، إذ وصل سعر فقرتها إلى 200 ألف جنيه، في الفقرة التي تصل مدتها إلى ساعة واحدة، وتشارك مع المطرب عمر كمال، في إحياء حفل في منطقة الشيخ زايد.

وتقدم الراقصة دينا، فقرة استعراضية، في حفل يقوم بإحيائه المطرب صابر الرباعي، مقابل أجر يصل إلى 90 ألف جنيه.

وصعدت أسهم الراقصة الروسية أوكسانا، هذا العام، إذ تشارك في أكثر من حفل بعد هبوط أجرها إلى 80 ألف جنيه.

ودخلت المغنية والراقصة الاستعراضية اللبنانية الفرنسية كارولينا كرم، قائمة حفلات رأس السنة، للمرة الأولى في مصر، إذ تقدم فقرة فنية في حفل يحييه الفنان عسيلي، ويصل أجرها إلى 70 ألف جنيه.

وشهدت الخريطة، تراجع ظهور الراقصات صافيناز، والبرازيلية لورديانا.

وخرجت السكندرية حورية، والراقصة ليندا، تماما من القائمة، إذ قامت مباحث الآداب بالقبض على الراقصتين.