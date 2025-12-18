مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

0 1
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بعد إلغاء لقاء المركز الثالث.. مصير مباراة الأردن والمغرب بنهائي كأس العرب

كتب : هند عواد

05:35 م 18/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن (6)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن (3)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن (4)
  • عرض 10 صورة
    منتخب الأردن (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأردن والسعودية (4) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأردن والسعودية (3) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأردن والسعودية (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأردن والسعودية (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسمت الصفحة الرسمية لكأس العرب 2025، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مصير مباراة النهائي بين الأردن والمغرب، بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث.

وأعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي، إلغاء مباراة الإمارات والسعودية، بعد دقائق من تأجيل انطلاق شوطها الثاني، بسبب سقوط أمطار غزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لكأس العرب، صورة بطاقة المباراة، وكتبت: "المباراة في موعدها وتنطلق عند الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و 7 مساءً بتوقيت مكة".

اقرأ أيضًا:
"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب نهائي كأس العرب مصير كأس العرب الأمطار في ستاد لوسيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"