محمد منير يخطف الأضواء في نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

"هدف عالمي".. ملخص شوط المغرب والأردن الأول في نهائي كأس العرب

حسمت الصفحة الرسمية لكأس العرب 2025، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مصير مباراة النهائي بين الأردن والمغرب، بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث.

وأعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي، إلغاء مباراة الإمارات والسعودية، بعد دقائق من تأجيل انطلاق شوطها الثاني، بسبب سقوط أمطار غزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لكأس العرب، صورة بطاقة المباراة، وكتبت: "المباراة في موعدها وتنطلق عند الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و 7 مساءً بتوقيت مكة".

اقرأ أيضًا:

"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع



المدرب المساعد بمنتخب سوريا يكشف تفاصيل مشوارهم في كأس العرب



