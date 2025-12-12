يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آلام أسفل الظهر المزمنة، ما يحد من قدرتهم على أداء الأنشطة اليومية بثقة وراحة.

وفقا لموقع Medical Express أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن برنامجا حركيا مبتكرا يسمى "موتوم" قادر على تخفيف الألم وتحسين التوازن واستعادة الثقة أثناء الحركة.

ويعتمد البرنامج على إعادة تعلم الحركات الأساسية للأطفال، مثل الزحف والتدحرج والقرفصاء، لتقوية السيطرة الحركية وبناء الوعي الجسدي.

ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعا، يبدأ بأربعة أسابيع من الحركات الأرضية الآمنة، قبل الانتقال إلى تمارين أكثر تعقيدا، مع متابعة وإرشادات مستمرة من أخصائيي العلاج الطبيعي.

وأوضحت الباحثة الرئيسية أليس فارمر أن البرنامج يساعد المشاركين على مواجهة الخوف من الحركة وتجنب تفاقم الألم، ما يمكنهم من استعادة السيطرة على أجسامهم بشكل تدريجي.

وأكد المشاركون فعالية البرنامج، مشيرين إلى سهولة التدرج بين التمارين وتصحيحات المدربين الفورية، وقدرتهم على تطبيق ما تعلموه يوميا دون خوف من إصابة الظهر.

وأشارت الباحثة المشاركة الدكتورة جاسينتا برينسلي إلى أن النتائج الأولية توضح أن "موتوم" يمثل مسارا واعدا لعلاج الألم المزمن، مع التركيز على التحكم الحركي وليس القوة فقط، ما يمنح المشاركين حرية أكبر واستقلالية في الحركة.

