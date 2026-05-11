أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق 36 الحربي بين منطقتي أبو صوير والمستقبل في اتجاه مدينة الإسماعيلية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 9 في حادث بالإسماعيلية

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق 36 الحربي، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف والدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

نقل المصابين للمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع الحالات بموقع الحادث، فيما جرى نقل 8 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض مصاب آخر النقل بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحادث ورفع آثار انقلاب السيارة من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.