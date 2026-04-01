

على الرغم من أن هشاشة العظام يعرف غالبا بأنه مرض يصيب النساء، إلا أن ملايين الرجال حول العالم يعانون منه أيضا، وغالبا ما تمر أعراضه دون انتباه حتى تتفاقم المشكلة.

ما هو هشاشة العظام؟



وبحسب موقع تايمز ناو، فإن هذا المرض يجعل العظام ضعيفة وهشة، ويزيد خطر الكسور حتى مع السقوط البسيط أو الضغط العادي، ويعرف باسم "المرض الصامت" لعدم ظهور علامات واضحة في المراحل المبكرة.

علامات تحذيرية لهشاشة العظام يتجاهلها الرجال

هل آلام الظهر المستمرة من علامات هشاشة العظام؟



الكثير من الرجال يربطون آلام الظهر بالجلوس لفترات طويلة أو بالتقدم في العمر، لكن الألم المزمن أو غير المبرر لأسابيع أو الذي يتفاقم بمرور الوقت دون سبب واض. قد يشير إلى كسور صغيرة في الفقرات، وهو من المضاعفات الشائعة لهشاشة العظامـ وعندما تضعف عظام العمود الفقري، قد تنهار الفقرات جزئيا، ما يؤدي إلى ألم مستمر لا يزول بالراحة أو المسكنات التقليدية.

هل فقدان الطول وانحناء الظهر من علامات هشاشة العظام؟



انحناء الظهر تدريجيا أو فقدان الطول، والمعروف باسم الحداب، مؤشر رئيسي على هشاشة العظام، يحدث ذلك عندما تنهار الفقرات بسبب ضعف العظام، ما يؤدي إلى: انخفاض تدريجي في الطول، ووضعية منحنية للأمام، مع مظهر منحني للجسم.

هل الكسور السهلة من علامات هشاشة العظام؟



من أخطر علامات هشاشة العظام التي يغفلها الرجال حدوث كسر نتيجة إصابة بسيطة، وقد تحدث الكسور حتى من الانزلاق البسيط أو رفع شيء ثقيل، خصوصا في: الرسغ، الورك، العمود الفقري، وغالبا ما تكون أول علامة واضحة على انخفاض كثافة العظام.

لماذا يتجاهل الرجال الأعراض؟



الكثير من الرجال لا يعتبرون هشاشة العظام مشكلة لهم، ويعتقدون أنها خاصة بالنساء، لذلك يتأخرون في التشخيص، كما أن الأعراض قد تكون خفيفة في البداية، ولا يلجأون للطبيب إلا بعد حدوث مضاعفات كبيرة.

طرق الوقاية من هشاشة العظام



ممارسة تمارين تحمل الوزن بانتظام مثل المشي أو تمارين القوة

تناول الكالسيوم وفيتامين د بشكل كاف

تجنب التدخين

إجراء اختبارات كثافة العظام للأشخاص المعرضين للخطر.

