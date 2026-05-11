تحدثت الفنانة ليلى علوي، عن رأيها في الجيل الجديد من الفنانين، وذلك خلال لقائها ببرنامج "الشرق" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش.

ليلى علوي تتحدث عن الجيل القديم من الفنانين

وقالت ليلى علوي: "لما بدأت أشتغل وأنا صغيرة، النجوم الكبار اللي الوطن العربي كله بيقدرهم مكنوش بيقولوا إحنا جيل وإنتوا جيل، وأنا اتعلمت من نور الشريف، ويحيى الفخراني، ومحمود ياسين، ومدام سميحة أيوب، وكريمة مختار، ومحمود مرسي، ونادية لطفي، وثناء جميل.. اتعلمت منهم كتير".

ليلى علوي تتحدث عن الجيل الجديد

وعن الجيل الجديد من الفنانين، أضافت: "مصر ولادة، وعندنا ممثلين رائعين ومبشرين جدا، سواء في السينما أو الدراما خلال السنين اللي فاتت، وكمان عندنا مخرجين وسيناريستات موهوبين، وكلهم عندهم أحلام جميلة".

نصيحة ليلى علوي للجيل الجديد

وخلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، وجهت ليلى علوي نصائح للفنانين الشباب، مؤكدة أن الالتزام والانضباط والإحساس بالمسؤولية من أهم عوامل النجاح، متابعة: "الالتزام مهم جدا، حتى لو كان مرهق، لكنه ضروري علشان الواحد ينجح".

وعن إنفاق الفنان على أعماله الفنية، أوضحت: "أنا مبفكرش بالطريقة دي، لكن الشغف والحب هما اللي بيخلونا نقدم الفن حتى لو مفيش منتج".

آخر أعمال ليلى علوي السينمائية

وكان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم "المستريحة" الذي عرض خلال موسم صيف 2025.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الشباب، من بينهم محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.



