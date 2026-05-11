"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية

كتب : أحمد الجندي

03:54 م 11/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العدادات الكودية التي تم تركيبها سابقاً كانت في بعض المناطق العشوائية والمباني المخالفة وقد جاءت كحل مؤقت للتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل، موضحًا أن هذه العقارات تم توصيل الكهرباء إليها بصورة مخالفة وفي بعض الحالات كانت تمثل سرقات للتيار الكهربائي.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراء القانوني الصحيح في مثل هذه الحالات يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل أي مرافق له، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وقدمت حلًا مؤقتًا من خلال العدادات الكودية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح مدبولي أن المواطن بمجرد تقنين وضعه القانوني سيحصل على الدعم والامتيازات التي يحصل عليها أي مواطن ملتزم، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع المخالف يمنح الدولة الحق في تحصيل مستحقاتها كاملة دون الاستفادة من أوجه الدعم المختلفة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تسوية الملفات بشكل نهائي والاستفادة من الخدمات بصورة قانونية كاملة.

العدادات الكودية مصطفى مدبولي مخالفات البناء

