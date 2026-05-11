يتحكم الجهاز العصبي في وظائف حيوية مثل معدل ضربات القلب والهضم والذاكرة.

ورغم أن الطعام لا يمكنه علاج أمراض الجهاز العصبي، إلا أن بعض العناصر الغذائية تدعم الأعصاب والدماغ وتمد الجسم بالطاقة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الأطعمة التي تحمي من تلف الأعصاب، وفقا لـ "health".

لماذا يعتبر سمك السلمون مفيد للدماغ والجهاز العصبي؟

يعد من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهيكسانويك.

وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضا على تقليل الالتهاب في الجسم والدماغ.

ويؤدي الالتهاب المستمر إلى تلف الخلايا العصبية، لذا فإن الحصول على كمية كافية من هذه الدهون أمر بالغ الأهمية.

ويعد سمك السلمون أيضا مصدرا جيدا لفيتامين د الذي يدعم وظائف الدماغ والأعصاب.

كيف تدعم السبانخ صحة الجهاز العصبي؟

تحتوي السبانخ على عناصر غذائية تسهم في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بشكل سليم وإنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين وتنظيم كيفية انقباض العضلات وتهدئة الخلايا العصبية والحد من استجابة الجسم للإجهاد.

كيف يؤثر الزبادي على صحة الجهاز العصبي؟

يحتوي الزبادي على بكتيريا تزيد الميكروبيوم المعوي الصحي أو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي.

وترتبط صحة الأمعاء بصحة الجهاز العصبي عبر نظام اتصال يسمى محور الأمعاء والدماغ.

كيف تدعم بذور اليقطين صحة الأعصاب والدماغ؟

غنية بالمركبات التي يمكن أن تسهم في دعم الجهاز العصبي ومساعدة الأعصاب على إرسال الإشارات بكفاءة ويدعم استرخاء العضلات.

بالإضافة إلى أنها، تسهم في تقوية المناعة والحفاظ على وظائف الدماغ السليمة وأغشية الخلايا.

لماذا يعتبر الشوفان مفيدا للجهاز العصبي والأمعاء؟

يحتوي الشوفان على فيتامينات ب، التي تؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

كما تساعد الفيتامينات B1 و B6 و B12 أعصابك على إنتاج الطاقة، وحمايتها من التلف وتكوين الناقلات العصبية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الشوفان مصدرا غنيا بالألياف ، مما يسهم في دعم صحة الأمعاء.

كيف يدعم العدس صحة الجهاز العصبي والمزاج؟

يعد العدس مصدرا جيدا للعناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجهاز العصبي، وتساعد الجسم أيضا على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين الذي يؤثر على المزاج والسلوك.

كيف يحمي التوت الأزرق الدماغ والجهاز العصبي؟

يشتهر التوت الأزرق بمضادات الأكسدة التي تسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من الضرر الذي يمكن أن يتراكم في الخلايا بمرور الوقت.

ونظرا لأن الدماغ يستهلك الكثير من الطاقة، فهو حساس بشكل خاص للإجهاد التأكسدي.

وهذا يعني أن إضافة المزيد من مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي يسهم في الحماية من الإجهاد التأكسدي وبالتالي دعم صحة الجهاز العصبي.

كيف تدعم الشوكولاتة الداكنة صحة الجهاز العصبي؟

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات متعددة تدعم صحة الجهاز العصبي.

وتساعد المركبات النباتية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة "الفلافونويدات" على تقليل الالتهاب والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

وتعد هذه الحلوى اللذيذة أيضا مصدرا جيدا للمغنيسيوم، الذي يساعد على دعم الإشارات العصبية السليمة واسترخاء العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات صغيرة من الكافيين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي.

كيفية تناول الطعام لدعم الجهاز العصبي؟

تناول وجبات منتظمة ومتوازنة لدعم استقرار مستويات السكر في الدم.

تضمين البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون غير المشبعة في وجباتك.

إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بفيتامينات ب والمغنيسيوم وأوميجا 3.

الحفاظ على رطوبة الجسم باستمرار.

يعمل النظام الغذائي بشكل أفضل مع العادات الأخرى التي تدعم الجهاز العصبي، بما في ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وتقليل التوتر.

اقرأ أيضا:

أطعمة ومشروبات يومية تؤذي الكلى في صمت

5 أطعمة تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء

أطعمة تخفض الضغط المرتفع.. تناولها فورا





