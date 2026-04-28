كشفت دراسة أوروبية حديثة أن بقاء الجسم في وضعية ثابتة لفترات طويلة، سواء جلوسا أو وقوفا، يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي، ما ينعكس سلبا على الصحة العامة وجودة الحياة.

هل الجلوس هو الخطر الأكبر فعلا؟

الجلوس لفترات طويلة ليس وحده المشكلة، إذ إن الوقوف المستمر أيضا يكون ضارا، خاصة لدى من تفرض عليهم طبيعة عملهم البقاء واقفين لساعات طويلة، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

ما أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل؟

الاضطرابات العضلية الهيكلية من أكثر المشكلات شيوعا في أماكن العمل بأوروبا، وتشمل:

آلام الظهر.

آلام الرقبة والكتفين.

مشكلات الساقين والقدمين.

أيهما أفضل.. الجلوس أم الوقوف؟

توضح النتائج أن المشكلة لا تكمن في نوع الوضعية، بل في مدة الاستمرار فيها، الجلوس الطويل يسبب آلاما في الظهر والرقبة، بينما يؤدي الوقوف لفترات إلى إجهاد الساقين وزيادة الضغط على القدمين وأسفل الظهر.

كيف تؤثر القدمين على صحة الجسم؟

القدمين تمثلان الأساس الذي يحمل الجسم بالكامل، إذ تتحملان الوزن وتوزعان الضغط على باقي المفاصل، وعند تعرضهما للإجهاد، يمتد التأثير إلى العمود الفقري وبقية أجزاء الجسم، كما أن الوقوف الطويل يغير توزيع الضغط على القدمين، ما يؤدي إلى آلام في الظهر والركبتين والقدمين.

ما الحل لتجنب هذه المشكلات؟

يوصي الخبراء بضرورة تغيير الوضعيات بشكل منتظم خلال يوم العمل، وعدم البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، إضافة إلى أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة، وزيادة الحركة اليومية، فضلا عن تحسين بيئة العمل، ارتداء أحذية مريحة، ممارسة النشاط البدني بانتظام.

