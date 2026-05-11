يؤدي تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة إلى مشكلات هضمية خطيرة، نظرا لتفاعلها مع حمض المعدة وتأثيرها على بطانتها ووظائفها الطبيعية.

وفيما يلي، نرصد لكم أخطر الأطعمة التي لا يجب تجنبها على معدة فارغة، وفقا لـ "realsimple".

لماذا ينصح بعدم شرب القهوة فور الاستيقاظ؟

ينصح بتجنب شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، نظرا لأن الكافيين الموجود فيها يحفز إفراز هرمون الجاسترين المسؤول عن إفراز حمض المعدة، مما يؤدي إلى الارتجاع والانتفاخ والغثيان والقيء.

كما يساعد الكافيين أيضا على فتح العضلة العاصرة المريئية السفلية أو الصمام العضلي بين المريء والمعدة، وهذا بدوره يسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يزيد من حدة الارتجاع.

هل يؤثر تناول الأطعمة الحارة على الريق على صحة المعدة؟

تناول الأطعمة الحارة على الريق يسبب تهيج بطانة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتحتوي معظم الأطعمة الحارة على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين وهذا يسبب زيادة إفراز المخاط وتسريع عملية الهضم للتخلص من هذه المادة، بالإضافة إلى اضطراب المعدة والبراز الرخو والإسهال.

ماذا يحدث عند تناول الأطعمة السكرية على معدة فارغة؟

تناول الأطعمة السكرية على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الأنسولين وسكر الدم، مما ينتج عنه انخفاض حاد في مستويات السكر بعد بفترة قصيرة.

كما تسبب الأطعمة السكرية الإسهال أيضا إذا تم تناولها على معدة فارغة، وهذا يحدث عندما تسحب الإلكتروليتات والسوائل من مجرى الدم إلى الأمعاء في محاولة من الجهاز الهضمي لموازنة التركيز العالي للسكر، والنتيجة هي براز رخو ومائي.

هل شرب الشاي على الريق يضر المعدة؟

شرب الشاي على الريق يهيج بطانة المعدة ويزيد من إفراز حمض المعدة، مما يؤدي إلى أعراض الارتجاع، ونتيجة لذلك، تسبب أنواع الشاي المحتوية على الكافيين مشكلات في الجهاز الهضمي.

ويعد الشاي الأسود السبب الأكثر شيوعا، لاحتوائه على نسبة كافيين أعلى من الأنواع الأخرى.

أما الشاي الأخضر الذي يحتوي على نسبة كافيين أقل، يسبب أيضا أعراض هضمية بدرجة أقل.

هل من الأفضل تناول الزبادي على معدة ممتلئة أم فارغة؟

بفضل محتواه العالي من البروبيوتيك وحمض اللاكتيك، يعد الزبادي مفيدا جدا للأمعاء، لكن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه حمض اللاكتيك.

في هذه الحالة، يؤدي تناول الزبادي على معدة فارغة إلى زيادة إفراز حمض المعدة، مما يسبب أعراض هضمية مزعجة وتدمير البروبيوتيك المفيدة الموجودة في الزبادي نفسه.

لذا، من الأفضل تناول الزبادي على معدة ممتلئة حتى يتم امتصاص بعض حمض اللاكتيك وعدم تدمير بعض تلك المكونات المفيدة.

لماذا يسبب الإفراط في المشروبات الغازية مشكلات في المعدة؟

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يسبب أعراض هضمية مزعجة مثل التجشؤ والانتفاخ، حيث أن فقاعات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن كربنة المشروب تسبب ضغط كبير في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والتجشؤ وانفتاح العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يؤدي إلى أعراض الارتجاع المعدي المريئي.

كيف تؤثر الأطعمة المقلية الدسمة على المعدة والجهاز الهضمي؟

تحتوي الأطعمة المقلية الدسمة مثل البطاطس المقلية والبصل والدجاج المقلي على نسبة عالية جدا من الدهون.

كما أنها تستغرق وقتا أطول للهضم، وهذا يعني أنها تبقى في المعدة لفترات أطول، مما يزيد من إفراز الحمض ويسبب ألم في المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، الأطعمة الغنية بالدهون تقلل من كفاءة انقباض العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يخلق فجوة تؤدي إلى ارتجاع الحمض.

لماذا تسبب الحمضيات ارتجاع المريء؟

تحتوي الحمضيات على حمض الستريك، الذي يهيج بطانة الجهاز الهضمي ويسبب ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية وارتجاع المريء.

