كشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ظاهرة اللحم الإسباجتي التي تظهر في الدجاج.

ما المقصود بظاهرة اللحم الإسباجتي في الدجاج؟

أشارت سماح خلال حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن صدور الدجاج التي تشبه المكرونة الإسباجتي تعرف باسم "Spaghetti meat" وهي ظاهرة اللحم الإسباجتي.

كيف يظهر اللحم الإسباجتي في صدور الدجاج؟

تسبب هذه الظاهرة في ظهور صدور الدجاج على شكل خطوط أو أعواد شبيهة بالمكرونة.

ما هي العوامل التي تسبب ظاهرة اللحم الإسباجتي؟

أوضحت رئيس قسم الارشاد البيطري أن هذه الظاهرة ليست مرضا، إنما ناتجة عن مجموعة من العوامل البيئية والوراثية، وتشمل:

-تؤدي ظروف التربية دورا مهما في ظهور ظاهرة اللحم الإسباجتي.

-زيادة حجم الدجاجة أو الأوزان الثقيلة.

-نقص الأكسجين الواصل إلى بعض عضلات الدجاج بسبب سوء التهوية.

-حدوث خلل جيني أو عصبي في الأعصاب التي تصل إلى صدر الدجاج.

هل اللحم الإسباجتي ضار بالصحة؟

أكدت سماح أن الدجاج المصاب بظاهرة اللحم الإسباجتي صالح تماما للأكل، ولا يشكل أي خطورة على صحة المستهلك.

ما هي فوائد الدجاج؟

-تقوية المناعة.

-بناء الأنسجة العضلية.

-تقوية العظام.

-صحة القلب.

-التحكم في الوزن.

-الشعور بالشبع لفترة أطول.

-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين ب6 والنياسين والفوسفور والسيلينيوم.

