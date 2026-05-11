أصدرت محكمة جنايات الفيوم، قرارا بإحالة أوراق عامل وزوجته الثانية، وابنته، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل نجل الأول "عبد الله" البالغ من العمر 10 سنوات، بعد وصلة تعذيب وحشية بدعوى "التأديب".

تفاصيل الحادث المأساوي

تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو من العام الماضى عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بالعثور على جثة الطفل "عبد الله" داخل منزله بقرية منشأة عبد الله

وكشفت تحريات العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة ، وجود شبهة جنائية نتيجة آثار تعذيب وتقييد واضحة على جسد الضحية.

وكشفت التحقيقات، أن والد الطفل ويدعى "قرني. ع" وابنته ،وزوجته الثانية، قاما باحتجاز الطفل داخل غرفة مغلقة، وتقييده بالحبال وحرمانه من الطعام والشراب لأيام، فضلا عن قيامهم بالاعتداء عليه بالضرب .

اعترف الأب بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجته، وابنته مدعيًا أن الدافع كان "تربية الطفل" ومنعه من الهروب المتكرر من المنزل عقب وفاة والدته منذ 4 سنوات. وأشار الأب في أقواله إلى أن الطفل لم يتأقلم مع حياته الجديدة، مما دفعهما لاتخاذ إجراءات عقابية قاسية انتهت بكارثة.

قرار المحكمة

وبعد استماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة واطلاعها على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن الإصابات المتعددة الناتجة عن التعذيب وسوء التغذية، قررت المحكمة القصاص للطفل الضحية بإرسال أوراق المتهمين للمفتي، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود الرأي الشرعي..