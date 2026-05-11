النوبة القلبية لا تحدث فجأة في كثير من الحالات، وتظهر أحيانا علامات مبكرة قبل أيام أو أسابيع، والتعرف عليها يقلل من المخاطر والمضاعفات الصحية.

فيما يلي، أبرز العلامات المبكرة للنوبات القلبية، إضافة إلى طرق الوقاية، وفقا لموقع "health".

ما العلامات التحذيرية للنوبة القلبية؟

ألم أو انزعاج في الصدر

ألم الصدر، المعروف بالذبحة الصدرية، يحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب تضيق الشرايين التاجية، كما أن تراكم اللويحات، وهي مزيج من الدهون والكوليسترول، على جدران الشرايين يؤدي إلى تقليل تدفق الدم، ما يسبب الألم أو الانزعاج.

ضيق التنفس

من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، وينبئ بعدم قدرة القلب على ضخ الدم المؤكسج بكفاءة، عندما تُحرم عضلة القلب من الأكسجين، تتراكم السوائل في الرئتين، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، كما يمكن أن تزيد حدة الألم والتوتر وانخفاض مستويات الأكسجين من شدّة هذه الحالة.

الشعور بعدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم

يمكن أن يمتد الألم أو الانزعاج إلى الذراعين، الظهر، الرقبة، الفك أو المعدة، وهو ما يعرف بـ الألم المُحال، ويحدث ذلك لأن الأعصاب التي تنقل إشارات الألم من القلب مرتبطة بأجزاء أخرى من الجسم، وعندما يُحرم القلب من الأكسجين، تنشط هذه الأعصاب مسببة شعورا بالألم في مناطق متعددة.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الرجال فوق 45 عاما والنساء فوق 55 عاما.

التاريخ العائلي لأمراض القلب المبكرة.

مرضى ارتفاع الكوليسترول، ضغط الدم المرتفع أو السكري.

اللذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

اللذين يتبعون نظام غذائي غير صحي غني بالدهون المشبعة أو الصوديوم.

من يعانون من قلة الحركة والنشاط البدني.

الأفراد المدخنون أو المعرضون للدخان السلبي.

ما طرق الوقاية من النوبة القلبية؟

تقييم ومعالجة عوامل الخطر يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، رغم أنه لا يمنعها بشكل كامل.

تشمل النصائح:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التحكم في مستويات التوتر.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من تناول الكحول.

