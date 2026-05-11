يصيب سرطان المبيض غالبا النساء الأكبر سنا، ولهذا السبب، لا تدرك الكثير من الشابات أن أعراضا مثل الانتفاخ والحموضة وثقل البطن أو ألم الحوض قد تكون مؤشرات تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة.

وهذا الاعتقاد قد يكون أحد أسباب تأخر تشخيص سرطان المبيض لدى الشابات.

كيف يختلف سرطان المبيض عند الشابات عن كبار السن؟

يظهر سرطان المبيض لدى الشابات بأشكال مختلفة مثل أورام الخلايا الجرثومية أو المبيض الظهارية.

ولأن هذه الحالات أقل شيوعا، لذا يتم تجاهل أعراضها أو الخلط بينها وبين مشكلات هضمية أو هرمونية عادية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي أنواع سرطان المبيض التي يمكن أن تظهر لدى النساء؟

كشف الدكتور كيكين جالا استشاري أمراض النساء والتوليد الهندي أن سرطان المبيض يظهر بأشكال مختلفة مثل أورام الخلايا الجرثومية (الأورام الناشئة من الخلايا المكونة للبويضات) وبعض الأورام الظهارية (الناشئة من سطح المبيض).

لماذا يتم تجاهل أعراض سرطان المبيض لدى النساء؟

تتجاهل العديد من النساء في البداية أعراض سرطان المبيض، ويعتبرونها حموضة أو عسر هضم أو توتر أو اضطرابات في الدورة الشهرية أو مجرد انزعاج ناتج عن نمط حياة غير صحي.

أعراض مبكرة تشبه مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة

قد تظهر أعراض خفيفة ولكنها مستمرة في المراحل المبكرة من سرطان المبيض، مثل: الانتفاخ أو شعور بالحموضة أو الشبع بسرعة أو ألم في الحوض أو التعب أو كثرة التبول وتغيرات في عادات التبرز واضطرابات الدورة الشهرية.

لماذا يعتبر الكشف المبكر عن سرطان المبيض تحديا؟

ما يجعل سرطان المبيض صعبا هو عدم وجود فحص روتيني للنساء، وهذا يعني أن الوعي بالأعراض يصبح في غاية الأهمية.

لماذا يعد التشخيص المبكر مهما؟

اكتشاف سرطان المبيض في مراحله المبكرة غالبا ما يؤدي إلى نتائج علاجية أفضل، ومع ذلك، لا يزال تأخر التشخيص أمرا شائعا، إذ تشخص الأعراض في كثير من الأحيان خطأ على أنها مشكلات في الجهاز الهضمي أو اضطرابات هرمونية، ويشمل التشخيص الطبي ما يلي:

فحص الحوض

فحص بالموجات فوق الصوتية

فحوصات الدم للكشف عن المؤشرات الحيوية

إجراء فحوصات التصوير إذا لزم الأمر

في كثير من الحالات، قد تستبعد الفحوصات وجود حالات خطيرة، لكن إذا تم الكشف عن أي خلل مبكر يمكن البدء بالعلاج في وقت أقرب.

