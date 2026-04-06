كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة إن ممارسة تمرين البلانك الثابت والقرفصاء على الحائط مفيدين للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر ويساهمان أيضا في خفض مستويات ضغط الدم خلال 4 أسابيع فقط.

كيف يؤثر تمرين البلانك على ضغط الدم؟

تمرين البلانك يساعد على خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 40%، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كيف تجرى التجارب لقياس تأثير التمارين؟

تم قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب للمشاركين الإضافة إلى تقييم مقاومة تدفق الدم عبر الشرايين، ثم يطلب منهم أداء تمرين البلانك أربع مرات لملاحظة تأثيره على هذه المؤشرات.

هل تؤثر التمارين على ضغط الدم خلال فترة قصيرة؟

ضغط الدم ينخفض ​​بشكل ملحوظ بعد التمرين في غضون 4 أسابيع فقط.

ما الفائدة الصحية من خفض ضغط الدم؟

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا تمكنت من خفض ضغط الدم إلى هذا المستوى، فإن هذا يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 40%.

كيف يجب ممارسة تمارين الأيزومترية بشكل صحيح؟

عند ممارسة تمارين الأيزومترية يجب التركيز على الحفاظ على وضعية الجسم وإبقاء العضلات بنفس الطول لفترة زمنية محددة.

ما فوائد التمارين الثابتة مثل البلانك والقرفصاء على الحائط؟

هذه التمارين الثابتة، مثل تمرين البلانك أو القرفصاء على الحائط، ممتازة لتقوية العضلات العميقة التي يصعب الوصول إليها في منطقة الجذع والظهر، كما أنها تقلل من احتمالية الإصابة.

بالإضافة إلى ذلك، التمارين غير المتناظرة تسهم في خفض ضغط الدم أكثر من أنواع التمارين الأخرى.

ما هي الطريقة المثلى لأداء تمرين البلانك؟

ينبغي أداء تمرين البلانك لمدة 30 ثانية يليه استراحة لمدة دقيقتين ثم تكرار هذه العملية أربع مرات.

كيف يمارس تمرين القرفصاء على الحائط بشكل صحيح؟

كما يوصي أيضا بأداء تمرين القرفصاء على الحائط حيث يتم تثبيت الجسم على الحائط مع وضع الظهر على الظهر والنزول تدريجيا باتباع نفس نمط التكرارات والفترات الزمنية.

كيف يقارن تمرين البلانك مع تمارين البطن الأخرى؟

ووجد الباحثون أن تمرين البلانك يجهد عضلات الجذع بشكل أكبر بكثير من تمارين أخرى مثل تمارين البطن أو تمارين التواء الجذع الجانبي.

ما السبب وراء فعالية تمرين البلانك؟

ويعتقد الباحثون أن السبب هو أن تمرين البلانك يوفر تنشيط ثلاثي الأبعاد أكبر من الفخذ إلى الكتف بدلا من مجرد تمرين عضلات البطن.

ممارسة تمارين تقوية عضلات الجذع، مثل تمرين البلانك والقرفصاء على الحائط تخفف آلام أسفل الظهر.