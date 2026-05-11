شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

كشف مصدر داخل الزمالك أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي، قرر تحمل كافة المصروفات الخاصة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الزمالك قام بسداد مستحقات الحكام الأجانب من خلال “شيك مصرفي” تم إرساله إلى اتحاد الكرة بمعرفة ممدوح عباس، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقدام الطاقم التحكيمي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميًا، اليوم الإثنين، إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبي، بناءً على طلب النادي الأبيض.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، قبل الجولة الحاسمة من المسابقة.