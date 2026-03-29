يعاني الكثيرون من آلام الظهر المزمنة والتي يعتقدون أنها قد تكون ناجمة عن وضعية جلوس خاطئة أو نقص الكالسيوم الذي يضعف العظام والمفاصل.

ومع ذلك، قد يكون آلام الظهر علامة على وجود ورم في العمود الفقري نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا داخله.

كيف يسبب الضغط على العصب الشوكي ألما ممتدا؟

ويكون الألم الممتد إلى أسفل الساق ناتجا عن انزلاق غضروفي أو تضيق في القناة الشوكية، مما يسبب ضغطا على العصب الشوكي.

ويمكن تصنيف أورام العمود الفقري أيضا حسب ما إذا كانت خارج الحبل الشوكي أو داخل غطائه الواقي، المعروف باسم داخل الجافية خارج النخاع أو داخل الحبل الشوكي نفسه، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

كيف يكون الشعور بألم سرطان العمود الفقري؟

إذا كان عمودك الفقري مصابا بأورام سرطانية، فقد تشعر بألم في الظهر نتيجة لتمدد أو ضعف بنية العظام والضغط الحاد على جذور الأعصاب الشوكية.

كما أن عوامل أخرى، مثل عدم استقرار العمود الفقري تسهم في تسبب أورام العمود الفقري في آلام الظهر الشديدة والمزعجة.

وعندما تعاني من ألم مستمر في الظهر ناجم عن ورم سرطاني في العمود الفقري، فسيكون الأمر على النحو التالي:

يبدأ تدريجيا ويتفاقم مع مرور الوقت ولا تتحسن الحالة مع الراحة وتزداد سوءا في الليل وتندلع نوبات حادة جدا وتسبب ألما يشبه الصدمة في الجزء العلوي أو السفلي من الظهر.

ما العلامات الأخرى التي تكشف عن السبب الحقيقي لآلام الظهر؟

ضعف العضلات

الخدر

إحساس بالوخز

انخفاض الإحساس بدرجة الحرارة، وخاصة في الساقي

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

الضعف الجنسي

المشي المزعج

كما أن ن أكثر من 97 في المائة من الأورام في العمود الفقري تنتشر من الأعضاء الداخلية.

كيف يمكن تشخيص الورم في العمود الفقري؟

تشخيص ورم العمود الفقري عملية معقدة، وتتم من خلال فحص عصبي شامل لتقييم الحركة والحواس.

وإذا لاحظ الطبيب وجود مؤشرات محتملة لورم في العمود الفقري، فيستخدم فحوصات تصويرية لتأكيد التشخيص، وتشمل بعض الفحوصات الأخرى ما يلي:

تحاليل الدم

البزل القطني

اختبارات البول

التصوير بالرنين المغناطيسي أو MRI

مطيافية الرنين المغناطيسي أو MRS

التصوير المقطعي المحوسب بانبعاث الفوتون المفرد أو SPECT

تصوير الأوعية الدموية

تخطيط الدماغ المغناطيسي

خزعات الأنسجة

